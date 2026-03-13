Partono i cantieri per la riqualificazione di via Repubblica nuova viabilità e marciapiedi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Repubblica, un’arteria commerciale importante di Misano. Gli interventi prevedono il rifacimento completo dei marciapiedi, l’installazione di nuove aiuole verdi e la modifica della viabilità. I cantieri avranno un impatto sulla circolazione e sulla fruizione dell’area per i residenti e le attività commerciali presenti lungo la strada.

L’intervento prevede nuovi marciapiedi, aiuole verdi, asfalto e riorganizzazione dei parcheggi: l'investimento complessivo ammonta a 600 mila euro Sono pronti a partire i lavori di riqualificazione urbana dell’asse commerciale di via Repubblica. L’intervento ridisegnerà l’attuale volto di una delle arterie commerciali principali di Misano, attraverso il rifacimento integrale dei marciapiedi, la creazione di nuove aiuole verdi, la posa del nuovo manto stradale e la riorganizzazione degli spazi di sosta. Il tratto interessato è quello compreso tra la Stazione ferroviaria e la Statale 16, nei mesi scorsi già oggetto di rifacimento dell’acquedotto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Firenze, lavori Publiacqua: al via cantieri in via di Brozzi e Badia di Ripoli. Marciapiedi nuovi in via Panzani. Cambia la viabilità da lunedì 2 marzoFIRENZE – Nuova settimana di passione per il traffico a Firenze a partire da lunedì 2 marzo 2026 con l’avvio di nuovi cantieri per lavori di... Nuova piazza della Repubblica. Chiude via Gramsci per un mese. Ecco tutte le ipotesi per la viabilitàL’amministrazione comunale chiama a raccolta i residenti e gli operatori commerciali della zona del centro e del centro storico per dare... Tutto quello che riguarda Partono i cantieri per la... Temi più discussi: Strade, parchi, piazze, servizi: partono i cantieri della primavera; Metro 2, partono i primi cantieri per i monitoraggi ambientali. Ad aprile la gara per gli scavi; Torino, metro 2: partono i primi 11 cantieri. Ecco dove saranno; Sir2, al via i cantieri per la realizzazione delle piattaforme in Piazza Garibaldi e in zona ippodromo. Metro 2, partono i primi cantieri per i monitoraggi ambientali. Ad aprile la gara per gli scaviIn via Pacini, in Barriera di Milano, uno degli 11 carotaggi per controllare le falde dove passerà la nuova linea metropolitana ... rainews.it Nuovo asilo, strade e ciclovia: partono i cantieri a Orbetello. Investimenti per due milioniAmmontano a oltre 2 milioni di euro gli investimenti in opere pubbliche messi in campo dal Comune di Orbetello, tra interventi in fase di ultimazione, lavori in corso e cantieri pronti a partire nelle ... corrieredimaremma.it Le donne partono pronte, più istruite e formate, ma poi faticano a entrare nel mondo del lavoro, a restarci e, soprattutto se hanno figli, a scalarlo. Svantaggiate, a parità di condizioni, nella carriera, nei salari, nella genitorialità, nel difficile equilibrio tra lavoro di c - facebook.com facebook Partono in ARAN le attese trattative per il contratto scuola 2025-2027. Le stime prevedono aumenti medi del 5,4%: 143 euro per i docenti e 104 agli ATA, cumulando 416 euro totali. x.com