Nuova piazza della Repubblica Chiude via Gramsci per un mese Ecco tutte le ipotesi per la viabilità

L’amministrazione comunale ha annunciato che via Gramsci resterà chiusa al traffico per un mese, coinvolgendo residenti e commercianti della zona del centro e del centro storico. Contestualmente, si stanno valutando diverse ipotesi sulla viabilità alternativa per garantire il flusso di veicoli e pedoni nella nuova piazza della Repubblica. La comunicazione è rivolta a tutti i soggetti interessati dalla modifica temporanea alla circolazione.

L'amministrazione comunale chiama a raccolta i residenti e gli operatori commerciali della zona del centro e del centro storico per dare comunicazioni sull'imminente chiusura di via Gramsci. Il breve tratto di strada, non più di cento passi da piazza del Plebiscito a piazza della Repubblica, verrà chiuso al traffico nei prossimi giorni a causa dei lavori di pavimentazione nel tratto secante della piazza delle Muse dove sono in corso i lavori di restyling. Non è chiaro quanto tempo richiederà l'intervento, almeno un mese e forse più, ma dietro la comunicazione alla cittadinanza di oggi pomeriggio nella sala del consiglio comunale di Palazzo del Popolo ci potrebbero essere altre informazioni.