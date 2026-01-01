Fiumicino dragaggio al porticciolo del Vecchio Faro | partiti i lavori per il ripristino dei fondali

A Fiumicino sono iniziati a dicembre 2025 i lavori di dragaggio manutentivo dei fondali del porticciolo del Vecchio Faro, situato al Lido del Faro. L’intervento mira al ripristino della profondità dei fondali per garantire la sicurezza e l’efficienza delle attività portuali. L’operazione, avviata nel rispetto delle normative ambientali, interesserà le aree interessate dalla navigazione e dalla pesca locale.

Fiumicino, 1° gennaio 2026 – Sono iniziati nel mese di dicembre 2025 i lavori di dragaggio manutentivo dei fondali marini dell'esistente porticciolo del Faro, al Lido del Faro, nel comune di Fiumicino. L'intervento è finalizzato al ripristino dei fondali e riguarda l'area in concessione alla Fiumicino Waterfront s.r.l., come stabilito da un'ordinanza della Capitaneria di porto di Roma – Circondario marittimo di Fiumicino. L'attività, autorizzata a seguito di un'istanza presentata dalla società Degli Stefani Costruzioni S.r.l., sarà eseguita pe r una durata presunta di 60 giorni, fino al 16 febbraio 2026.

