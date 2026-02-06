Campobasso nuova gestione TPL | dalla fine del mese lo sportello informativo della Bus Services sarà attivo

Da fine mese, a Campobasso aprirà uno sportello informativo di Trotta Bus Services. Il nuovo gestore del trasporto pubblico locale ha annunciato che il servizio sarà disponibile per aiutare i cittadini a ottenere informazioni su orari, percorsi e tariffe. L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso alle informazioni e migliorare il rapporto tra utenti e servizio.

**Campobasso, il nuovo gestore del TPL, la Trotta Bus Services, attiva uno sportello informativo per i cittadini. Dal 9 febbraio, presso il municipio, sarà possibile ottenere informazioni, acquistare abbonamenti o biglietti, con orari flessibili per facilitare l'accesso alla mobilità urbana.** Dalle ore 9.00 alle 13.00, e nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 15.00 alle 19.00, il municipio di Campobasso accoglierà i cittadini con un apposito sportello informativo dedicato al trasporto pubblico locale. Il servizio, in attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed del Piano di Bacino, è stato attivato ufficialmente il 1° febbraio 2026, con il passaggio della gestione a Trotta Bus Services s.

