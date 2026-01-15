Ad Ancona apre lo Sportello informativo per le vittime di reati

A Ancona apre lo Sportello informativo dedicato alle vittime di reati, che sarà inaugurato il 27 gennaio presso il Social Lab di via Mamiani 70. Il servizio offre supporto e informazioni per chi ha subito un reato, indipendentemente dalla tipologia. L'iniziativa mira a garantire assistenza e orientamento alle persone coinvolte, rafforzando il sostegno nel territorio.

L’obiettivo dello sportello, il quale inizierà la su attività sempre il 27 e sarà aperto dalle 15 alle 17 ogni quarto martedì del mese, è quello di informare le vittime circa i propri diritti in un ambiente in grado di dare sostegno, garantendo la piena dignità nel rispetto delle diversità. Verrà creato uno spazio di ascolto e accoglienza in grado di operare senza fare alcuna distinzione di genere, età, etnia, religione, condizione socio-economica e sanitaria e sarà accessibile a tutte le persone residenti nell’Ats 11. Lo sportello garantirà, in modo gratuito, i seguenti servizi: primo ascolto e informazione sui diritti e sulle procedure; individuazione del bisogno con accompagnamento ai servizi del territorio; supporto psicologico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

