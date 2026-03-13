Parma Cherubini a Dazn prima del Torino | Non mi tolgo nessun sassolino riguardo a Cuesta Cremaschi ci ha colpito per questo motivo

Prima della sfida contro il Torino, il dirigente del Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, parlando di Cuesta e di Cremaschi. Ha detto di non avere rancori verso Cuesta e ha spiegato che Cremaschi li ha colpiti per questa ragione. Le sue parole sono state riportate prima dell’inizio della partita.

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