Carlos Cuesta commenta la vittoria nel derby emiliano. Il difensore del Parma dice di essere stato sorpreso dall’espulsione di Troilo e sottolinea che, nonostante la strada sia ancora lunga, la squadra si gode il momento. Cuesta aggiunge anche qualche parola su Ordonez, senza fare troppi giri di parole.

Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l'argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Bologna, Italiano dopo la sconfitta contro il Parma: «L'espulsione di Pobega non c'è. Ma è un periodo in cui appena commettiamo un errore perdiamo!» Torino, Maripan carica: «Questa squadra combatte insieme.

Parma, Cuesta svela: «Mi ha sorpreso l'espulsione di Troilo. La strada è lunga, ma ci godiamo il momento. Su Ordonez dico questo»

