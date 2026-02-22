Parma Cherubini prima del Milan | Cuesta? Il suo pragmatismo è una qualità

Federico Cherublini ha dichiarato che Cuesta si distingue per il suo approccio pratico, che rappresenta un punto di forza. La sua presenza in campo potrebbe influenzare l’andamento della partita contro il Milan, prevista alle 18:00 a San Siro. Il dirigente del Parma ha sottolineato l’importanza di questa caratteristica nel contesto di una gara cruciale per la squadra. La sfida tra i due club si preannuncia molto intensa e ricca di emozioni.

Federico Cherubini, dirigente gialloblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul campionato: "Noi ragioniamo partita per partita. In contesti come questi, i giocatori pur consapevoli della grande differenza di livello, non fanno tanti calcoli. Sono sicuro che i ragazzi proveranno a fare il massimo. Quest'anno siamo riusciti a fare pochi risultati contro le grandi rispetto all'anno scorso. Siamo fiduciosi e sono convinto che nessuno stia pensando alle prossime gare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Parma, Cherubini prima del Milan: “Allegri? Sta facendo un lavoro straordinario”Federico Cherubini ha commentato le aspettative per la partita tra Milan e Parma, sottolineando il buon momento della squadra emiliana.

Leggi anche: Parma Fiorentina, Cherubini a Dazn: «In attacco siamo completi numericamente, ma faremo tutte le valutazioni. Esonero Cuesta? Lui è consapevole di una cosa»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: PARMA-HELLAS VERONA: TRA STORIA, RELAZIONI E VALORI CONDIVISI; Cherubini in volata, Shpendi decide il derby e non solo Streaming | DAZN IT; NEW TARDINI, CI SONO STRALCI E STRALCI…; Il Parma omaggia Giambattista Pastorello, storia e simbolo.

Parma, Cherubini: Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per LeoniA margine del convegno Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra organizzato dalla BSP Football Agency di Silvio Pagliari, in collaborazione con il Comune di ... tuttomercatoweb.com

Parma, Cherubini: Dopo questa partita faremo valutazioni sul mercatoIl CEO del Parma Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Genoa. Queste le sue parole: Son due cose distinte. Da un lato c'è l'orgoglio di portare in ... m.tuttomercatoweb.com

#Parma, Cherubini: «Non mi stupisce vedere quanto bene sta facendo #Allegri. In verità lo speravo» #MilanPress x.com

- Parma, il CEO Federico Cherubini: “Dalla salvezza alla sostenibilità” - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook