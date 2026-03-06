Chi c’era e cosa si è detto all’inaugurazione della prima Agorà della gentilezza a San Basilio

Oggi nel quartiere romano di San Basilio si è svolta l'inaugurazione della prima Agorà della gentilezza. Presenti numerosi cittadini, rappresentanti delle associazioni locali e alcuni amministratori comunali. Durante l’evento, sono state discusse iniziative dedicate a promuovere il rispetto e la solidarietà tra gli abitanti. La cerimonia si è conclusa con un momento di condivisione tra i partecipanti.

Oggi l'inaugurazione della prima Agorà della Gentilezza in Italia, promossa dalla Fondazione Guido Carli in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma e Don Antonio Coluccia. "È solo una goccia in un oceano, ma ogni piccolo gesto di cura può generarne altri. La gentilezza non è debolezza, è coraggio civile", ha detto la presidente Liuzzo Con una torta a tre piani decorata con foglie di ulivo disegnate a mano insieme al tradizionale taglio del nastro, si è aperta così oggi, alle ore 13.00, in piazza Aldo Bozzi, l'inaugurazione della prima Agorà della Gentilezza in Italia, promossa dalla Fondazione Guido Carli in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma e Don Antonio Coluccia.