Concerti in Ateneo | presentata la collaborazione tra l' Unisa e il Conservatorio Martucci

Questa mattina, la Sala Stampa “B. Agnes” del campus di Fisciano ha accolto la presentazione di “Musica UNISA”, la nuova stagione di concerti nata dalla collaborazione tra l’Università di Salerno e il Conservatorio Martucci di Salerno. La partnership mira a offrire eventi musicali di alto livello, coinvolgendo studenti e professionisti di entrambi gli istituti. Un esempio concreto di questa sinergia si vedrà già nei prossimi mesi, con concerti in diverse location dell’ateneo.

Questa mattina la Sala Stampa “B.Agnes” del campus di Fisciano ha ospitato la Conferenza di presentazione di “Musica UNISA”, la stagione culturale di collaborazione tra l’Ateneo e il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci" di Salerno. L’incontro ha visto la partecipazione e gli interventi del Rettore Virgilio D’Antonio e del Direttore del Conservatorio Fulvio Artiano. Nel corso della conferenza è stata ufficialmente inaugurata la sinergia tra le due istituzioni, con l’avvio - da febbraio 2026 - del programma di Eventi-Concerto, curati dal Conservatorio Martucci e ospitati presso il Teatro di Ateneo “F.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il Coordinamento di ateneo Unisa ha annunciato la propria adesione allo sciopero generale del 12 dicembre 2025.

A Roma è stata presentata la collaborazione tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e «La casa di Leo».

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.