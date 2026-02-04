Andrea Vavassori si ferma al primo turno dell’ATP 250 di Montpellier. Dopo aver passato le qualificazioni, il tennista piemontese non riesce a superare il francese Ugo Blanchet, che lo batte in due set, 6-4 6-3, in poco più di un’ora di gioco. Il torneo si apre subito con una sorpresa.

Si ferma subito il cammino di Andrea Vavassori nel tabellone principale dell’ATP 250 di Montpellier. Il tennista piemontese, che era riuscito a superare le qualificazioni, è stato sconfitto dal lucky loser francese Ugo Blanchet, numero 174 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Vavassori ha chiuso il match con nove ace, ma ha avuto un rendimento disastroso soprattutto con la seconda, visto che ha ottenuto appena il 27% dei punti con questo colpo rispetto al 53% del francese. Sono stati 27 i vincenti da parte dell’azzurro contro i 20 dell’avversario, mentre gli errori non forzati per Vavassori sono stati 23 e 14 per il transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Montpellier 2026, Vavassori cede al primo turno al francese Blanchet

Ugo Blanchet sorprende tutti e batte Andrea Vavassori al primo turno dell'Open di Montpellier.

Andrea Vavassori entra nel tabellone principale dell'ATP 250 di Montpellier.

