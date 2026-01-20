Voto a 16 anni + Europa lancia campagna per modificare l’articolo 48 della Costituzione Obiettivo | estendere il diritto elettorale in vista delle politiche 2027

L’associazione +Europa ha avviato una campagna per modificare l’articolo 48 della Costituzione, con l’obiettivo di estendere il diritto di voto ai sedicenni in vista delle elezioni politiche del 2027. Riccardo Magi ha presentato ufficialmente alla Camera un appello volto a coinvolgere i giovani nel processo democratico, sostenendo la necessità di ampliare la partecipazione elettorale e rafforzare il ruolo dei cittadini più giovani nel sistema politico italiano.

Riccardo Magi ha presentato alla Camera una campagna-appello per estendere il diritto di voto ai sedicenni. L’iniziativa si articola attraverso un sito web dedicato, una mobilitazione nazionale e una serie di incontri pubblici finalizzati a raccogliere consenso sulla modifica dell’articolo 48 della Costituzione. Il segretario di +Europa ha fissato come orizzonte temporale le elezioni politiche del 2027. La strategia comunicativa adottata prevede una fase preliminare di raccolta adesioni prima della formalizzazione di una proposta di legge parlamentare. Magi ha spiegato: “Abbiamo lanciato una campagna che parte con un appello, non una proposta di legge, perché vorremmo che questo appello cresca e si arrivi a una proposta di legge trasversale”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

