LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 marzo in DIRETTA | Bertagnolli svetta nella run-1 in gigante Luchini fa sognare nello snowboard

E' terzo l'azzurro Pelizzari con un ritardo di 2'36" dalla testa, due centesimi di vantaggio sul quarto, il canadese Guimond. Caduta per l'azzurro Bendotti Questa la classifica della prima manche del Banked slalom uomini SB-UL: 1 Jacopo Luchini (ITA) 56.28 2 Zihao Jiang (CHN) +0.75 3 Aron Fahrni (SUI) +0.89 4 Maxime Montaggioni (FRA) +0.