Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 Perathoner regala all’Italia il primo oro | trionfo nello snowboard cross

Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross SB-LL2 ai Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La sua vittoria rappresenta il primo oro per l’Italia in questa edizione dei giochi. La gara si è svolta con successo e il atleta ha concluso la competizione in modo impeccabile. La medaglia è stata assegnata dopo la fine della gara ufficiale.

Emanuel Perathoner domina la gara di snowboard cross SB-LL2 e conquista la prima medaglia d'oro italiana ai Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. L'azzurro precede l'australiano Tudhope e il sudcoreano Lee. Arriva il primo oro dell'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A conquistarlo è Emanuel Perathoner, protagonista di una gara impeccabile nello snowboard cross maschile categoria SB-LL2, riservata agli atleti con disabilità moderata agli arti inferiori.