Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nel banked slalom categoria SB-UL dello snowboard. La sua vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra italiana in questa disciplina. La gara si è svolta con successo, e Luchini ha ottenuto il miglior tempo tra i partecipanti. La medaglia d’oro è stata assegnata al termine della competizione.

Jacopo Luchini ha conquistato la medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi nel banked slalom (categoria SB-UL), disciplina dello snowboard. L’azzurro ha fermato il cronometro su 56.28 nella prima run e si è rivelato insuperabile per l’intera concorrenza: il cinese Pengyao Wang si è migliorato sensibilmente nella seconda prova, ma non è bastato per scalzare dalla vetta il nostro portacolori, chiudendo al secondo posto con un ritardo di 34 centesimi. La pattuglia cinese si è inchinata al cospetto dell’azzurro, considerando anche il bronzo finito al collo di Zihao Jiang (57.03) e Lijia Ji (57.10). Buon nono posto per Paolo Priolo, attardo di 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jacopo Luchini trionfa alle Paralimpiadi! Splendido oro nello snowboard, il banked slalom è azzurro

Articoli correlati

Perathoner trionfa nello snowboard: primo oro italiano alle ParalimpiadiEmanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross uomini alle Paralimpiadi di Milano Cortina .

Primo oro Italia alle Paralimpiadi, Perathoner trionfa nello snowboard cross"Pista perfetta, sono felicissimo", afferma CORTINA - Emanuel Perathoner è la prima medaglia d'oro italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026...

Contenuti utili per approfondire Jacopo Luchini

Temi più discussi: Paralimpiadi, i sogni degli atleti toscani: chi è Jacopo Luchini, lo snowboarder che punta al podio; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Luchini all’assalto dell’oro: Prato tifa il suo campione; Luchini stringe i denti e va in pista. La prima finale dello snowboard; La forza di Jacopo. Paralimpiadi da star, caccia alla medaglia.

Jacopo Luchini trionfa alle Paralimpiadi! Splendido oro nello snowboard, il banked slalom è azzurroJacopo Luchini ha conquistato la medaglia d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi nel banked slalom (categoria SB-UL), disciplina dello snowboard. L’azzurro ha fermato il ... oasport.it

Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard alle Paralimpiadi di Milano CortinaLo snowboarder italiano Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nel banked slalom alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, per la categoria SB-UL (di cui fanno parte gli atleti con una ... ilpost.it

Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard alle Paralimpiadi di Milano Cortina x.com

Questa mattina il Presidente D'Ascenzo ha portato i suoi saluti nel corso del workshop Inail-Cip organizzato a Casa Italia dove hanno partecipato alcuni studenti della scuola media. Jacopo Luchini, atleta assistito del Centro protesi di Budrio, ha raccontato qua - facebook.com facebook