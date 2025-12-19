La mossa anti Trump di Papa Leone XIV | cosa ha fatto il Pontefice

Papa Leone XIV si avvicina al suo primo Natale da Pontefice, ma continua a intervenire in modo deciso sugli assetti della Chiesa cattolica a livello globale. Nelle ultime ore ha infatti accettato le dimissioni dell’arcivescovo di New York Timothy Dolan, nominando al suo posto Ronald Hicks. Una scelta che ha immediatamente attirato l’attenzione politica e mediatica negli Stati Uniti, anche per le posizioni del nuovo arcivescovo, considerate distanti da quelle dell’amministrazione guidata da Donald Trump. Il cambio alla guida dell’arcidiocesi di New York, chi è il nuovo arcivescovo. Papa Leone XIV, primo Pontefice statunitense della storia, ha accolto le dimissioni di Timothy Dolan, alla guida dell’arcidiocesi di New York dal 2009. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

