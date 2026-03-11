La Chiesa di Foggia-Bovino ha organizzato una giornata di preghiera e digiuno dedicata alla pace. Questa iniziativa si svolge in un momento in cui l’escalation di violenza in Medio Oriente sta suscitando preoccupazioni a livello internazionale. La giornata mira a coinvolgere i fedeli in un momento di riflessione collettiva, invitandoli a pregare e a digiunare per favorire la pace nella regione.

La Chiesa di Foggia-Bovino si unisce alla giornata di preghiera e digiuno per la paceL’escalation di violenza in Medio Oriente rischia di trascinare l’umanità in una guerra diproporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle conseguenze incalcolabili. Unendo la propriavoce a quella di Papa Leone che ha chiesto di “fermare la spirale della violenza prima che diventi unavoragine irreparabile”, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana promuove una Giornata dipreghiera e digiuno per venerdì 13 marzo. L’invito è rivolto a tutte le comunità ecclesiali affinchéchiedano al Re della Pace di salvare l’umanità dagli orrori e dalle lacrime di tutti i conflitti in corso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giornata di preghiera e digiuno per la Pace

