Preghiera e digiuno per la pace | prevista una messa in comunione con l’appello di Papa Leone XIV

Venerdì 13 alle 18 presso la Cattedrale di San Giorgio a Ferrara si terrà una messa in comunione con l’appello di Papa Leone XIV. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Gian Carlo Perego e prevede preghiera e digiuno per la pace, utilizzando il formulario ‘In tempo di guerra e disordini’. L’evento coinvolge la comunità locale e si svolge nel rispetto delle indicazioni religiose.

Preghiera e digiuno per la pace, in comunione con Papa Leone XIV. Venerdì 13 alle 18, presso la Cattedrale di San Giorgio a Ferrara, si terrà la messa presieduta dall’arcivescovo Gian Carlo Perego, con il formulario ‘In tempo di guerra e disordini’.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Papa Leone XIV chiede una tregua di Natale: appello per la pace a Gaza e in Ucraina(LaPresse) Da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per una tregua natalizia nei principali scenari di guerra, in particolare... Ucraina, 4 anni di guerra: Papa Leone XIV invoca pace, preghieraIl Pontefice Leone XIV ha espresso profondo dolore per il protrarsi del conflitto in Ucraina, giunto ormai al quarto anno. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Papa Leone Temi più discussi: CEI, il 13 marzo giornata di preghiera e digiuno per la pace; La Chiesa italiana in preghiera per la pace: il 13 marzo una giornata di digiuno; Il 13 marzo in preghiera per la pace - Comunione e Liberazione; Il 13 marzo la Giornata di preghiera e digiuno per la pace. Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 13 marzo 2026/ CEI con Papa Leone XIV: speranza viene da DioChiesa italiana (CEI) con Papa Leone XIV contro la guerra: Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 13 marzo 2026. Appelli e intenzioni ... ilsussidiario.net Digiuno, preghiera e pace: la Diocesi si unisce all’appello del PapaLa Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla ha accolto l’invito di Papa Leone XIV e della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per una giornata ... redacon.it Un momento pieno di emozioni per il giovane chef https://www.ultimenotizieflash.com/curiosita/news-dal-mondo/david-fiordigiglio-emozionatissimo-porta-la-sua-torta-a-papa-leone - facebook.com facebook #TG2000 - #PapaLeone, nuovo appello per la #pace. “Sono vicino a popolo libanese” #11marzo #Esteri #MedioOriente #Papa #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #LeoneXIV #Iran #IranWar #TV2000 @tg2000it @TerzaLoggia @vaticannews_it @RetePaceDisar x.com