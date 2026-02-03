Billy Bass Nelson, uno dei fondatori dei Funkadelic, è morto a 73 anni. La notizia è stata comunicata sulla pagina Facebook ufficiale di George Clinton e dei Parliament-Funkadelic. Per ora, non si conoscono le cause né il luogo del decesso. La notizia ha colpito molti fan e musicisti, che ricordano il suo contributo alla scena funk.

Billy Bass Nelson, bassista e co-fondatore dei Funkadelic, è morto all’età di 73 anni. La notizia è stata confermata dalla pagina Facebook ufficiale di George Clinton e dei Parliament-Funkadelic, senza specificare causa o luogo del decesso. Nelson, nato il 26 gennaio 1951 a Plainfield, New Jersey, è stato uno dei pionieri del funk e del rock psichedelico negli anni Sessanta e Settanta. Con George Clinton, con cui ha fondato il gruppo nel 1967, ha contribuito a definire lo stile innovativo e provocatorio dei Funkadelic, band che univa musica esplosiva e performance teatrali. Nelson era noto per il suo impegno artistico, sia nei concerti che nella scrittura delle canzoni, partecipando con coerenza ai primi album del gruppo, tra cui *Funkadelic* (1970) e *Maggot Brain* (1971). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Billy Bass Nelson, già membro fondativo dei Funkadelic, muore all’età di 73 anni dopo una lunga carriera musicale.

