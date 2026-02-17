Una commedia al femminile con Paola Minaccioni | a teatro l' ironia di Kim Sparrow
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) FASANO - Un'esplorazione ironica e toccante dell'universo femminile contemporaneo, quello che approderà al Teatro Kennedy di Fasano. Mercoledì 18 febbraio alle 20.30, Paola Minaccioni, accompagnata da Monica Nappo e Valentina Spalletta Tavella, porterà in scena "Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow", un testo della pluripremiata autrice americana Julia May Jonas nella traduzione di Marta Salaroli. Lo spettacolo, diretto da Cristina Spina e prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo insieme al Teatro Stabile del Veneto, si sviluppa all'interno di un negozio di abbigliamento vintage, una cornice che diventa metafora eloquente del tempo che scorre e della ricerca di sé.🔗 Leggi su Brindisireport.it
A Nardò Paola Minaccioni e "Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow"
Paola Minaccioni arriva a Nardò il 17 febbraio per portare in scena "Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow".
LE STRAVAGANTI DIS-AVVENTURE DI KIM SPARROW - PAOLA MINACCIONI
Teatro Golden Palermo