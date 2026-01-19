domani paola minaccioni al teatro palladium per i progetti scuola abc

Martedì 20 gennaio, al Teatro Palladium di Roma, Paola Minaccioni sarà protagonista di un evento nei Progetti Scuola ABC. L’incontro, dal titolo

Martedì 20 gennaio Paola Minaccioni al Teatro Palladium per i Progetti Scuola ABC Il senso delle parole, La forza del racconto – Le parole nel teatro Sarà l’attrice Paola Minaccioni, Martedì 20 gennaio, la protagonista del nuovo incontro dei Progetti Scuola ABC al Teatro Palladium di Roma, per la linea concettuale Il senso delle parole, La forza del racconto, progetto pensato per i giovani, attento ai loro sogni, desideri e necessità, che mette al centro la parola: quella nel teatro, nella musica e nella scrittura. I Progetti Scuola ABC sono nati per avvicinare le ragazze e i ragazzi, per dare un supporto alla classe docente, per confrontarsi su temi che stanno a cuore a tutte e tutti noi, per approfondire insieme questioni importanti della storia o della società. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Tommaso “Piotta” Zanello torna sul palco del Teatro Palladium nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, portando il suo spettacolo “Il senso delle parole – Le parole nella musica”. Un’occasione per studenti e pubblico di scoprire come i testi musicali possano trasmettere emozioni e messaggi profondi, rafforzando il valore delle parole nella nostra vita quotidiana.

