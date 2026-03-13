Palpeggiata su un pullman durante il viaggio notturno | denunciato un uomo

Durante un viaggio notturno da Roma a Milano, una studentessa ha denunciato di essere stata toccata in modo inappropriato da un uomo seduto accanto a lei sul pullman. L’episodio si è verificato durante il tragitto e ha portato la giovane a presentare una denuncia alle autorità. L’uomo coinvolto è stato identificato e denunciato per quanto accaduto.

L'episodio nella notte del 10 marzo su un bus diretto da Roma a Milano. La richiesta di aiuto della studentessa all'autista e l'intervento dei Carabinieri in piazza XX Settembre Paura nella notte su un pullman partito da Roma e diretto a Milano. Una giovane studentessa ha denunciato di essere stata palpeggiata durante il viaggio da un passeggero seduto accanto a lei. L'episodio, avvenuto tra il 9 e il 10 marzo, è stato segnalato ai carabinieri del nucleo Radiomobile di Bologna, che hanno denunciato il presunto responsabile alla procura. L'allarme è scattato alle 3:48 del mattino, quando la centrale operativa dei carabinieri di Bologna ha ricevuto la telefonata dell'autista del pullman.