Fermate il pullman paura a bordo durante il viaggio | bloccato l' autista
Durante un viaggio sulla tratta Palermo–Licata, i passeggeri hanno segnalato un comportamento inquietante dell’autista, che avrebbe mostrato segni di agitazione fin dall'inizio del percorso. La situazione ha generato tensione a bordo, portando a una segnalazione immediata. La dinamica e le cause di questo episodio sono ancora in fase di accertamento.
Momenti di forte tensione su un autobus di linea impegnato nella tratta Palermo–Licata. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi passeggeri, preoccupati per il comportamento del conducente che avrebbe manifestato segni evidenti di agitazione fin dalle prime fasi del viaggio.Il mezzo era partito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Taranto: aggredito autista del pullman, condanna dell’azienda Kyma mobilità: "Autore immortalato dalle telecamere a bordo, sarà perseguito legalmente"
Leggi anche: Bellosguardo, scontro tra pullman e auto medica: due feriti, paura per gli studenti a bordo
Perugia, per non pagare il biglietto sul bus aggredisce e ferisce controllore e due bodyguard. Paura sulla linea C; Rissa a Nembro alla fermata Teb. “Guardie giurate a bordo mezzo e alle fermate”.
"Fermate bus poco sicure. Predisporre spazi protetti" - "A Castelfranco Emilia ci sono alcune fermate dei pullman che non sono sicure per gli utenti. ilrestodelcarlino.it
Cerco stanza singola in stazione centrale, vicino alle fermate pullman e ai vari servizi :) - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.