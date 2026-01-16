Fermate il pullman paura a bordo durante il viaggio | bloccato l' autista

Durante un viaggio sulla tratta Palermo–Licata, i passeggeri hanno segnalato un comportamento inquietante dell’autista, che avrebbe mostrato segni di agitazione fin dall'inizio del percorso. La situazione ha generato tensione a bordo, portando a una segnalazione immediata. La dinamica e le cause di questo episodio sono ancora in fase di accertamento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.