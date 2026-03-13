Dopo la settima giornata di ritorno della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato 28 marzo, il massimo campionato italiano si fermerà per le qualificazioni della World Cup 2026. Il Settebello si sta preparando per la Division 1 del torneo internazionale, che si svolgerà nei prossimi mesi. La pausa serve a consentire agli atleti di concentrarsi sui match di qualificazione.

Dopo la settima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato 28 marzo, il massimo campionato italiano si fermerà per lasciare spazio alle qualificazioni della World Cup 2026. L’Italia è inserita nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: il Settebello sarà impegnato nella manifestazione che definisce le qualificate alle Finals, che si svolgerà dal 6 al 12 aprile ad Alessandropoli (Grecia). Il Settebello sarà inserito nel Gruppo B, che comprende Spagna, Croazia e Stati Uniti, mentre nel Gruppo A giocheranno Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia: al termine della manifestazione le prime cinque classificate si qualificherano per le Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, il Settebello si prepara alla Division 1 di World Cup

Articoli correlati

Pallanuoto femminile, il Setterosa evita gli Stati Uniti nella Division 1 della World CupL’Italia è stata inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono state sorteggiati Stati Uniti, Ungheria,...

Pallanuoto, il Settebello pesca un girone di ferro in World CupSono stati sorteggiati i gironi di qualificazione della Division 1 nella World Cup 2026 di pallanuoto maschile: l’Italia ha pescato un girone di...

Contenuti e approfondimenti su Pallanuoto il Settebello si prepara...

Temi più discussi: Verso la World Cup: Campagna allarga i ranghi del Settebello; PALLANUOTO: CALOTTINA TRICOLORE: TUTTO CIO’ CHE FA WATERPOLO; Mirarchi: Un gap tra il Setterosa e i top team, va colmato lavorando; Pallanuoto, Maurizio Mirarchi è il nuovo ct del Setterosa: Un onore ricevere questo incarico.

Il Settebello verso Zagabria. I convocati per la World CupIl Settebello vice campione del mondo a Budapest 2022 e oro ai Mondiali di Gwangju 2019 si radunerà al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia domenica 5 marzo, prima della partenza per ... federnuoto.it

World Cup. Settebello a Zagabria dall'8 al 14 marzoLa World League cambia nome. La nuova manifestazione internazionale stabilita dalla World Aquatics, ex Fina, si chiamerà World Cup e metterà in palio due posti per i campionati mondiali 2024 a Doha, ... federnuoto.it

FIFA World Cup 2026 Adrenalyn XL™ Starter Set: tutto il necessario per iniziare la tua collezione ufficiale del torneo. FIFA WORLD CUP 2026™ promette di essere la più elettrizzante celebrazione del calcio di sempre, riunendo tifosi da ogni angolo del globo. - facebook.com facebook

Acrobatica, MAIA World Cup: il trio Lisco, Machieraldo e Scarabottolo è quarto Palella e Federico a un passo dalla finale del MIAC per Club Federginnastica Leggi qui x.com