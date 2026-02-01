Italia in semifinale agli Europei di pallanuoto femminile! Il Setterosa passeggia sui resti della Francia

L’Italia si qualifica per la semifinale degli Europei di pallanuoto femminile. Le azzurre hanno dominato contro la Francia, vincendo con un largo margine e lasciando poche speranze alle avversarie. La partita ha riportato alla mente il ricordo della sfida alle Olimpiadi di Parigi, ma questa volta il Setterosa ha preso il comando fin dall’inizio e non ha mai rallentato.

La sfida alla Francia evocava bruttissimi ricordi, quel 9-8 alle Olimpiadi di Parigi era ancora nella memoria delle azzurre. Le transalpine però, dopo l' instant team fatto per i Giochi Olimpici, hanno rivoluzionato la squadra e diciamo che hanno abbassato nettamente il livello, il Setterosa invece è più vivo che mai e vola in semifinale agli Europei di pallanuoto. Era un incontro decisivo a Funchal e nella piscina portoghese le azzurre non hanno sbagliato nel momento giusto: un dominio vero e proprio quello odierno, 24-5, successo larghissimo per lanciarsi verso il penultimo atto dove le ragazze di Carlo Silipo affronteranno molto probabilmente l'Olanda.

