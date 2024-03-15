Macron ed Esercito Italiano stile ed eleganza per una Capsule Collection ‘Made In Italy’

Questa mattina a Modena, nel Palazzo Ducale dell’Accademia Militare, è stato presentato un nuovo accordo tra Macron e l’Esercito Italiano. Le due parti hanno annunciato una capsule collection ‘Made In Italy’ che unisce stile ed eleganza. La cerimonia ha visto protagonisti ufficiali e rappresentanti delle due realtà, creando grande attenzione tra gli appassionati di moda e militari.

MODENA 14 marzo 2024, All’interno del Palazzo Ducale di Modena, prestigiosa sede dell’Accademia Militare, è stato presentato l’accordo di co-branding tra Macron ed Esercito Italiano. L’accordo prevede una linea di abbigliamento che abbina innovazione tecnica e qualità dei capi Macron allo stile, eleganza e ricercatezza del design. Un primo step di quella che si pone come una collaborazione duratura al servizio delle esigenze tecniche e di performance degli atleti dell’Esercito. Macron Hero e stella dell’Esercito Italiano sono dunque presenti nella ‘Capsule Collection’ co-branded presentata oggi a Modena alla presenza di Gianluca Pavanello, CEO di Macron, del Generale di Brigata Francesco Greco, Vice-Capo Reparto Affari Generali dell’Esercito e del Tenente Colonnello Angelo Carusone, Capo Divisione Brand & Media di Difesa Servizi SpA.🔗 Leggi su Seriea24.it

