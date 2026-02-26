la palestra di arrampicata incompiuta dei ragni e i fondi mancanti riaccendono lo scontro fra il comune di lecco e la regione

Lecco, 26 febbraio 2026 – Mancano ancora seicentomila euro per completare la palestra di arrampicata di Lecco. Un incontro tra Giovanni Cattaneo, assessore allo Sviluppo del Lago e della Montagna del Comune di Lecco, il sottosegretario regionale Federica Picchi, il presidente Antonio Rusconi e il vicepresidente Riccardo Fasoli, e il consigliere regionale Giacomo Zamperini ha visto come tema centrale proprio il futuro della palestra di arrampicata dei Ragni per cui mancano risorse. La struttura è tornata operativa a fine ottobre, ma l’ala nuova resta vuota. La concessione alla Comunità Montana “Agli enti locali – spiega Cattaneo – era stato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Palestra dei Ragni, Piazza (Lega): "Regione ha messo 1,5 milioni. Quante risorse investirà il Comune?""L'assessore Cattaneo chiede impegni a Regione Lombardia, ma il Comune ha messo solo 100mila euro.

La tuta da tedoforo in vendita online, scandalo fra i Ragni di Lecco: ''Disdicevole e vergognoso”Lecco, 7 febbraio 2026 – La tuta dei tedofori dei Ragni di Lecco in vendita online.

