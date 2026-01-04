Via Magliocco lo zampognaro arriva alla Cittadella dell’Artigianato di Palermo

Il 4 gennaio alle 17, la Cittadella dell’Artigianato di Palermo in via Magliocco ospita lo spettacolo “Suoni d’altri tempi: lo zampognaro”. Un evento che celebra la tradizione musicale natalizia, offrendo un’occasione per riscoprire i suoni e le atmosfere delle festività passate. Un momento di cultura e tradizione, aperto a tutta la comunità, in un ambiente sobrio e rispettoso delle radici artistiche locali.

Un suono di altri tempi accompagna gli ultimi giorni delle festività natalizie a Palermo. Domenica 4 gennaio, alle 17, la Cittadella dell'Artigianato di Palermo, in via Generale Magliocco, ospita lo spettacolo "Suoni d'altri tempi: lo zampognaro", un appuntamento dedicato alla musica popolare e.

