Paduano sfida 20 scacchieri | vittoria e coesione

A Boscoreale, nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo 1° Cangemi, si è svolta una partita di scacchi tra un giocatore locale e venti avversari. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e studenti, che hanno assistito alla sfida. La competizione ha visto il paduano affrontare numerosi sfidanti in una partita collettiva. L’incontro è durato diverse ore e si è concluso con una vittoria per il giocatore.

Nel cuore della Campania, a Boscoreale, la sala teatro dell’Istituto Comprensivo 1° Cangemi ha ospitato una sfida scacchistica unica nel suo genere. Il maestro FIDE Claudio Paduano si è messo alla prova contro venti avversari contemporaneamente, trasformando un evento sportivo in un momento di aggregazione educativa per la comunità locale. L’iniziativa ha al tavolo sedici studenti della scuola secondaria e quattro ragazzi dell’associazione ASD Scacchistica Oplonti, guidata dall’ingegnere Gennaro Paduano. La presenza del padre, figura chiave nella diffusione del gioco nel territorio, sottolinea come il talento individuale possa radicare progetti collettivi duraturi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paduano sfida 20 scacchieri: vittoria e coesione Articoli correlati Leggi anche: Ex Ilva, Urso: la sfida si è complicata, serve coesione Capitale della Cultura, a un passo dal sogno: svelato il dossier in Consiglio. "La vittoria è la coesione del territorio"Bongiorno, Brunelli e Zattini blindano il dossier in Consiglio prima della trasferta a Roma: un piano strategico che ha già abbattuto i campanili e... Altri aggiornamenti su Paduano sfida 'Uno contro tutti', campione di scacchi sfida 20 giocatori All'Istituto comprensivo Cangemi di Boscoreale protagonista Claudio Paduano(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Particolare partecipazione nellasala teatro dell'Istituto Comprensivo 1° Cangemi di Boscorealedove si è svolta la partita simultanea di scacchi dal titoloUno contro tutti c ... napoli.repubblica.it 'Uno contro tutti', campione di scacchi sfida 20 giocatoriParticolare partecipazione nella sala teatro dell'Istituto Comprensivo 1° Cangemi di Boscoreale dove si è svolta la partita simultanea di scacchi dal titolo Uno contro tutti che ha entusiasmato i ra ... ansa.it