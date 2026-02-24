Capitale della Cultura a un passo dal sogno | svelato il dossier in Consiglio La vittoria è la coesione del territorio

Il dossier di Forlì, candidato a Capitale Italiana della Cultura 2028, è stato presentato con successo in Consiglio Comunale. La motivazione principale è la forte unità del territorio, che sostiene la candidatura. La città si prepara ora all'audizione di giovedì a Roma, dove presenterà i propri punti di forza. Il percorso continua con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento e valorizzare il patrimonio locale. La decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane.

Bongiorno, Brunelli e Zattini blindano il dossier in Consiglio prima della trasferta a Roma: un piano strategico che ha già abbattuto i campanili e unito la Romagna La corsa di Forlì verso il prestigioso riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2028 ha vissuto un momento di fondamentale approfondimento in aula consiliare, in vista dell'appuntamento di giovedì a Roma, dove si svolgeranno le audizioni delle dieci città finaliste. Il vice sindaco Vincenzo Bongiorno e il coordinatore del comitato scientifico Gianfranco Brunelli hanno presentato ai consiglieri le fondamenta di un progetto che punta a proiettare la città in una dimensione nazionale mai raggiunta prima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Ancona Capitale della Cultura, la Giunta adotta la tattica del "catenaccio": il dossier resterà segretoAncona ha deciso di mantenere segreto il dossier inviato al ministero della Cultura per la candidatura a Capitale della Cultura 2028. Capitale della cultura, la fondazione che gestisce il Bonci: "Fiducia per l'ultima tappa, la presentazione del dossier"La candidatura di Forlì e Cesena per diventare Capitale italiana della Cultura 2028 entra nella fase finale. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Cultura, al via il bando per la Capitale italiana del libro 2027; Lo sport come patrimonio culturale: le società di Colle di Val d’Elsa sostengono la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028; Obiettivo Capitale della Cultura: scatta la campagna totale tra proiezioni sui monumenti e contenuti social; Forlì si veste per la corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028. Capitale della cultura, Ancona si gioca tutto a Roma. Ecco chi saranno i relatoriANCONA Capitale della Cultura 2028, ora il capoluogo ci crede. Giovedì a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si svolgeranno ... msn.com Arezzo capitale della cultura. Demos: Un'idea che abbiamo in comune di AngioliniDemos rivendica la paternità della proposta dopo le recenti dichiarazioni di Beppe Angiolini È dopo la presentazione alla stampa di Beppe Angiolini come candidato alla corsa di sindaco della città che ... arezzonotizie.it Alla Farnesina l'evento di presentazione su “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”. All’iniziativa, che si tiene al Ministero, intervengono il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente de - facebook.com facebook Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 x.com