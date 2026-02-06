Da San Valentino al giorno del proprio compleanno | gli ingressi gratis a Villa Monastero

Da San Valentino al giorno del proprio compleanno, Villa Monastero di Varenna offrirà ingressi gratuiti a chi si presenta in occasione di ricorrenze speciali. La Provincia di Lecco ha annunciato che per il 2026 saranno introdotte nuove tariffe e diverse gratuità, tra cui queste opportunità per i visitatori che vogliono festeggiare un momento importante.

La Provincia di Lecco ha introdotto per Villa Monastero di Varenna nuove tariffe per il 2026, con importanti novità che riguardano nuove gratuità riservate a particolari occasioni. Si tratta in particolare del Giorno del proprio compleanno; della ricorrenza di San Valentino (14 febbraio).

