' Geppetto' alla Città del Teatro uno spettacolo dedicato al legame tra padri e figli

Domenica 15 marzo alle 17:30 alla Città del Teatro di Cascina si tiene lo spettacolo

Un padre e un figlio che si cercano, si perdono e crescono insieme. È da questo legame universale che nasce Geppetto, lo spettacolo in scena domenica 15 marzo alle ore 17:30 alla Città del Teatro di Cascina, in occasione della Festa del papà, all'interno della rassegna Domenica a Teatro.Ispirato a Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, lo spettacolo propone una rilettura originale della celebre storia guardandola attraverso gli occhi di Geppetto.In una bottega di falegname, tra banco da lavoro e strumenti del mestiere, l'anziano artigiano vive la sua solitudine mentre intaglia il legno e i ricordi.

