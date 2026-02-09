Carta docente da fine febbraio con nuove modalità Anief chiede di riportare somma a 500 euro e includere supplenti brevi e ATA
Da fine febbraio partiranno le nuove modalità della Carta docente, ma Anief chiede di aumentare l’importo a 500 euro e di estenderla anche ai supplenti “brevi” e al personale Ata. La richiesta nasce dall’esigenza di garantire più risorse e coperture più ampie per tutto il personale scolastico precario.
Rinnovo contratto 2022-24: 150 euro medi in arrivo per docenti e ATA, ma i supplenti brevi restano esclusi da alcune indennità. Anief invita a verificare i cedolini
“Non ridurre l’importo di 500 euro della Carta Docente”: la petizione di Pacifico (Anief)
