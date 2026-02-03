Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’ANIEF, invita i lavoratori a controllare con attenzione i propri cedolini. Durante la trasmissione Tre domande a, condotta da Francesco Bunetto, Pacifico ha avvertito che potrebbero esserci errori negli stipendi e ha consigliato di verificare bene ogni dettaglio.

Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF, è stato ospite del format Tre domande a, a cura di Francesco Bunetto. Al centro dell’intervista, tre questioni che toccano da vicino chi lavora ogni giorno nella scuola: gli errori sugli arretrati in busta paga, il fenomeno del burnout tra docenti e ATA, l’accesso esteso al bonus mamme. Sullo sfondo, la richiesta di maggiori risorse per il rinnovo contrattuale e il riconoscimento effettivo dei diritti per l’intero comparto scolastico. L'articolo Pacifico (ANIEF): “Controllate i cedolini, possibili errori”. Tre domande a . .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

