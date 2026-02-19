Il governo Meloni ha deciso di opporsi al sistema europeo di scambio delle quote di emissione, accusandolo di favorire le aziende più grandi. La misura nasce dalla critica che il meccanismo abbia aumentato i costi delle imprese e rallentato la crescita industriale. Nel decreto Bollette approvato mercoledì, si prevede una compensazione per le aziende energetiche che usano centrali a gas, per i costi legati all’acquisto delle quote di CO2. La scelta mira a ridurre le spese delle imprese, mantenendo alta l’attenzione sulla sostenibilità energetica.

Al centro del decreto Bollette varato mercoledì dal consiglio dei ministri c’è la compensazione delle aziende energetiche con centrali a gas per i costi sostenuti per comprare quote europee di emissione di Co2. Visto che i prezzi dell’elettricità si formano sulla base del costo di produzione dalla fonte più costosa, che è appunto il gas, la mossa del governo Meloni punta a ridurre il costo finale per i consumatori. Ma è anche un chiaro segnale alla Commissione Ue che nel corso dell’anno dovrà fare il tagliando all’ Emission trading system, strumento chiave per raggiungere gli obiettivi climatici che l’Unione ha fissato per il 2030. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo Meloni contro il sistema Ue per lo scambio delle quote di emissione. Che ha ridotto i gas serra del 50% rispetto al 2005

