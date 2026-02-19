Il governo Meloni contro il sistema Ue per lo scambio delle quote di emissione Che ha ridotto i gas serra del 50% rispetto al 2005
Il governo Meloni ha deciso di opporsi al sistema europeo di scambio delle quote di emissione, accusandolo di favorire le aziende più grandi. La misura nasce dalla critica che il meccanismo abbia aumentato i costi delle imprese e rallentato la crescita industriale. Nel decreto Bollette approvato mercoledì, si prevede una compensazione per le aziende energetiche che usano centrali a gas, per i costi legati all’acquisto delle quote di CO2. La scelta mira a ridurre le spese delle imprese, mantenendo alta l’attenzione sulla sostenibilità energetica.
Al centro del decreto Bollette varato mercoledì dal consiglio dei ministri c’è la compensazione delle aziende energetiche con centrali a gas per i costi sostenuti per comprare quote europee di emissione di Co2. Visto che i prezzi dell’elettricità si formano sulla base del costo di produzione dalla fonte più costosa, che è appunto il gas, la mossa del governo Meloni punta a ridurre il costo finale per i consumatori. Ma è anche un chiaro segnale alla Commissione Ue che nel corso dell’anno dovrà fare il tagliando all’ Emission trading system, strumento chiave per raggiungere gli obiettivi climatici che l’Unione ha fissato per il 2030. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Direttiva anticorruzione, schiaffo dell’Ue a Meloni: torna l’abuso d’ufficio che il suo governo ha abolito
Perché Corona ha attaccato Signorini, il racconto a Lo Stato delle Cose: ‘Non è vendetta, è guerra al sistema’Nella puntata di Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti analizza il rapporto tra Corona e Signorini, approfondendo le ragioni di un confronto che ha attirato l’attenzione pubblica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La strategia del governo Meloni contro l’immigrazione clandestina; Meloni: Contro di noi magistrati politicizzati. Sul referendum la preoccupata attenzione del Quirinale; Sinistra e violenti, è ora di alzare la voce contro le menzogne e gli insulti del governo Meloni; Fiamma bassa | Meloni teme un referendum plebiscito che può ritorcersi contro il governo.
Il prof. Vannacci: vota la fiducia a Meloni, ma poi deve spiegare alla sua base le regole parlamentariIl nuovo partito del generale ha votato contro il decreto sulle armi all'Ucraina, ma a favore della fiducia al governo Meloni. Non tutti nella base sembrano aver capito o apprezzato questa mossa. E l' ... ilfoglio.it
Meloni passa all’attacco, nuovo video anti-giudici: «Una parte è politicizzata»ROMA Non commenta la strigliata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giunta come uno schiaffo dal plenum del Csm. Ma a sera Giorgia Meloni, quasi incurante, torna a pungere ... ilmessaggero.it
Erano già pronti a dare la colpa al Governo Meloni di tutto questo, ma in realtà a sabotare erano gli antagonisti, sempre gli stessi, un pericolo per la Nazione. Da sinistra, come sempre, tutto tace. facebook
Il sostegno di Meloni a Trump sta minando il rapporto tra governo e Vaticano x.com