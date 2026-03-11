In un intervento recente, un rappresentante politico ha chiesto all’Unione Europea di sospendere l’applicazione del sistema di quote di emissione per la produzione di energia elettrica da fonti termiche. La richiesta arriva in un momento in cui si discute della guerra in Iran, ma il collegamento tra i due argomenti non viene evidenziato. La richiesta si limita a considerazioni sulla regolamentazione ambientale senza approfondire altri aspetti.

“A livello europeo stiamo chiedendo di sospendere urgentemente l’applicazione dell’Ets alla produzione di elettricità da fonti termiche. Si tratta di un provvedimento che serve subito, almeno fino a quando i prezzi globali delle fonti energetiche fossili non torneranno sui livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente “. Con il decreto accise slittato perché per tamponare i rincari dei carburanti servirebbero coperture che il governo non trova e quello sulle bollette invecchiato malissimo, Giorgia Meloni spera che a toglierla d’impaccio ci pensi Bruxelles. L’Italia da settimane preme perché il Consiglio Ue del 18 e 19 marzo si pronunci per uno stop temporaneo del sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione, il meccanismo che punta a ridurre i gas a effetto serra facendo pagare chi inquina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni approfitta della guerra in Iran per chiedere all’Ue lo stop del sistema delle quote di emissione. Che però non c’entra con l’aumento dei costi dell’energia

