Giornata del rispetto | i carabinieri incontrano gli studenti delle superiori

Martedì 20, presso l’Istituto superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi, si è svolto un incontro tra i carabinieri di Comacchio e gli studenti delle prime e seconde classi. L’evento si inserisce nella Giornata del rispetto, ricorrenza istituita in memoria di Willy, con l’obiettivo di promuovere valori di educazione civica e responsabilità tra i giovani.

La giornata del rispetto nasce, dunque, come momento di riflessione e sensibilizzazione sui valori della convivenza civile, della legalità e della responsabilità individuale. Per l'elevato senso civico dimostrato da Willy Monteiro Duarte, nell'ottobre del 2020, il presidente della Repubblica gli ha conferito la Medaglia d'oro al valore civile in virtù del gesto altruistico che gli costò la vita.

