La gestione delle urgenze in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva | Ancona ha ospitato il secondo congresso

Il secondo congresso regionale della Federazione italiana delle malattie dell’apparato digerente (Fismad) si è svolto ieri ad Ancona. L’evento ha riunito specialisti e professionisti per approfondire la gestione delle urgenze in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, affrontando tematiche di attualità e condividendo pratiche cliniche. Un’occasione di confronto volta a migliorare le strategie di intervento e cura nel settore.

Sono intervenuti tutti i più importanti medici ed esperti del settore delle Marche e d'Italia, nonché l'assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro e il presidente del Consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi Si è trattato quindi di una giornata dedicata alla gestione delle urgenze in Gastroenterologia, tema cruciale per la qualità e la sicurezza delle cure. Un ambito che richiede decisioni rapide, competenze aggiornate e un’organizzazione capace di collegare in modo efficace reparti specialistici e pronto soccorso. A guidare l’iniziativa sono stati la dottoressa Alessandra Carella, presidente regionale dell’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti ospedalieri Marche, il professor Luca Maroni, presidente della sezione macroregionale Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva e la dottoressa Mariaelena Serio, presidente regionale della Società italiana di Endoscopia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

