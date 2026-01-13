Caggiano in festa | un secolo di vita per nonna Angiola
Caggiano celebra i cento anni di Angiola Navatta, residente ad Asti. Figura esempio di forza, determinazione e valori autentici, Angiola rappresenta un patrimonio umano importante per la comunità. La sua vita testimonia impegno e dignità, valori che continuano a ispirare chi la conosce. Un traguardo significativo che sottolinea l’affetto e l’orgoglio di una comunità che le rende omaggio.
Caggiano in festa per il secolo di vita compiuto da Angiola Navatta, oggi residente ad Asti. "Una donna forte e determinata, esempio di vita vissuta con dignità, impegno e valori autentici, che rappresenta un patrimonio umano prezioso per tutta la nostra comunità. - scrivono dal Comune - In. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Un secolo di vita vissuta a Montemiletto: nonna Lorina compie 100 anni
Leggi anche: Nonna Carmela, 105 anni e non sentirli: il racconto di oltre un secolo di vita tra Orsara gli Stati Uniti
Caggiano in festa: un secolo di vita per nonna Angiola - In occasione del compleanno della centenaria, il sindaco Modesto Lamattina la ha voluta omaggiare anche con una copia autenticata del suo certificato originale di nascita, custodito negli archivi comu ... salernotoday.it
NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA A NEPEZZANO TORNA LA TRADIZIONALE FESTA DE - LU SAND’ANDONJE - https://cavalierenews.it/eventi/33099/nel-prossimo-fine-settimana-a-nepezzano-torna-la-tradizionale-festa-de-lu-sand%E2%80%99andonje.ht - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.