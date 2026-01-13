Caggiano in festa | un secolo di vita per nonna Angiola

Caggiano celebra i cento anni di Angiola Navatta, residente ad Asti. Figura esempio di forza, determinazione e valori autentici, Angiola rappresenta un patrimonio umano importante per la comunità. La sua vita testimonia impegno e dignità, valori che continuano a ispirare chi la conosce. Un traguardo significativo che sottolinea l’affetto e l’orgoglio di una comunità che le rende omaggio.

