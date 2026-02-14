La seconda vita della Salus | al posto della ex clinica ostetrica inaugurata la Rsa per 54 ospiti

La ex clinica ostetrica Salus di Siena ha cambiato destinazione: oggi ospita una Residenza sanitaria assistita per 54 anziani. La struttura, che per anni ha assistito le future madri e le famiglie della città, ora accoglie persone in difficoltà, offrendo un nuovo spazio di cura e assistenza. Un cambiamento che ha coinvolto lavori di ristrutturazione e arrivo di personale specializzato, trasformando completamente l’edificio storico.

Siena, 14 febbraio 2026 – Nuova vita per la ex Salus. La storica clinica ostetrica, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la città e accolto la necessità di generazioni di senesi, ha cambiato del tutto funzione diventando ora una Residenza sanitaria assistita. L'amministrazione comunale ha rilasciato le autorizzazioni per l'attivazione della nuova Rsa Salus, alla conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena. E dopo l'approvazione della richiesta presentata dalla cooperativa 'Comunità e persona' per la gestione della struttura, è iniziata la fase operativa con il trasferimento degli ospiti dalle precedenti sedi.