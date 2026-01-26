Si butta sotto la metro il figlio dell’attore Oreste Lionello | Davide era in terapia in una clinica romana

Davide Lionello, 52 anni e figlio dell’attore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio investito da un convoglio della metro alla fermata Subaugusta, Roma. Era in terapia presso una clinica romana e si trovava sotto trattamento. L’incidente ha avuto luogo in un momento di difficoltà personale, senza che siano ancora note le cause precise dell’episodio.

Davide Lionello, 52 anni, figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio, investito da un convoglio della metropolitana della linea A, alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno. La sorella Alessia ha riferito che era da tempo in cura per una patologia psichiatrica. Davide Lionello, doppiatore affermato, era la voce di “Holly e Benjii”. Davide, separato e con un figlia di 14 anni, a veva seguito le orme del padre sin da giovanissimo, lavorando nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

