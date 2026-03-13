Un esposto è stato presentato alla Guardia di finanza riguardo alla Tac acquistata con i fondi del Pnrr per l’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, in provincia di Lecce. La macchina, arrivata tre anni fa, non è ancora stata messa in funzione. La struttura sanitaria attende ancora di poter utilizzare l’apparecchiatura, che resta ferma da diversi anni.

A tre anni dall’acquisto la nuova Tac destinata all’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, in provincia di Lecce, non è ancora entrata in funzione. Da qui la decisione del Comitato territoriale spontaneo di presentare un esposto alla Guardia di finanza di Maglie, con la richiesta di verificare alcuni aspetti legati alla gestione dell’apparecchiatura diagnostica finanziata con fondi del Pnrr. Come riporta Repubblica, la segnalazione depositata nella mattinata di ieri porta la firma di Giovanni Gianreco e Giovanni Bucci, rispettivamente presidente e vicepresidente del Comitato territoriale spontaneo. Il documento, lungo tre pagine e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ospedale di Scorrano, Tac pagata con il Pnrr ma ferma da tre anni: esposto alla Guardia di finanza

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la Repubblica. . Tac acquistata da tre anni e mai attivata all’ospedale di Scorrano (Lecce). Un esposto è stato presentato alla guardia di finanza di Maglie sulla gestione di questa nuova Tac finanziata con risorse del Pnrr. A depositarlo sono stati Giovanni Gian - facebook.com facebook

Tac acquistata da tre anni e mai attivata all’ospedale di Scorrano (Lecce). Un esposto è stato presentato alla guardia di finanza di Maglie sulla gestione di questa nuova Tac finanziata con risorse del Pnrr. A depositarlo sono stati Giovanni Gianreco e Giovanni x.com