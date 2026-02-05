A Castiglion Fiorentino, la scuola nasce pagata da tutti, ma solo chi può permette di portare i bambini all’asilo. La nuova struttura 0-6 anni, realizzata con 5 milioni di euro di fondi PNRR e altri soldi comunali, sorge al posto di un vecchio campo sportivo che ora non c’è più. La situazione ha generato qualche polemica, perché il progetto sembra pensato più per chi può pagare, lasciando fuori chi ha meno risorse.

Castiglion Fiorentino – Geniale. Anzi no: storico cortocircuito amministrativo. Alla Spiaggina, dove una volta c’era un campo sportivo (pace all’anima sua), oggi sorge il nuovo polo scolastico 0-6: 5 milioni di euro, fondi PNRR più un bel contorno di soldi comunali. Tutto pubblico. Tutto bellissimo. Tutto. a pagamento. Il progetto prevede: un nuovo asilo nido (chiudendo La Pievuccia e Brolio, perché due è meglio di uno, ma uno solo),. una nuova sezione di scuola materna.. Peccato che la materna sarà privata. Traduzione per i genitori: la scuola è pubblica, l’ingresso no. Il capolavoro è servito: soldi di tutti, edificio di tutti, scuola per chi può permettersela. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - PNRR alla rovescia: scuola pagata da tutti, ma l’asilo lo fai solo se paghi

