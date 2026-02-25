A spasso con il furgone pignorato Ma lo ferma la Guardia di finanza

Un furgone sottoposto a fermo amministrativo e pignoramento, intestato a una società dell’Anconetano, è stato trovato dalla Guardia di finanza mentre circolava nel territorio di Porto Recanati. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando gli agenti hanno verificato la documentazione del veicolo. Il conducente ha tentato di giustificarsi, ma gli agenti hanno deciso di approfondire la situazione. La vicenda continua con l’accertamento delle responsabilità.

© Ilrestodelcarlino.it - A spasso con il furgone pignorato. Ma lo ferma la Guardia di finanza

Un furgone che era sottoposto a fermo amministrativo e a pignoramento, intestato a una società dell’Anconetano, è stato ritrovato dalla Guardia di finanza nel territorio di Porto Recanati. Per questo motivo i militari hanno sequestrato il mezzo, dando esecuzione al provvedimento emesso dall’ Agenzia delle entrate, per un valore complessivo di oltre 203mila euro. Domenica sera, durante un controllo dei finanzieri della Tenenza portorecanatese diretti dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto, i militari hanno notato un furgone di nuova immatricolazione parcheggiato vicino a un ristorante della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cartelle non pagate per oltre 200mila euro, trovato furgone pignoratoUn furgone nuovo di zecca è stato sequestrato perché il proprietario non ha pagato cartelle esattoriali per più di 200mila euro. La Guardia di finanza da Amazon: «Evade il fisco con struttura occulta»La Guardia di finanza di Monza ha perquisito la sede italiana di Amazon e le case di sette manager, accusando l’azienda di aver evaso il fisco tramite una struttura occulta. Temi più discussi: Museo Ecologia - A spasso con il lupo: Conoscerlo per rispettarlo; 25 febbraio: secondo appuntamento A spasso con ABC – un altro sguardo dei Progetti Scuola ABC; Lodoli, Cappelletti e Vincenti con gli studenti sulle tracce di Caravaggio: al via A spasso con ABC tra luce e ombra a Roma; A spasso con il furgone pignorato. Ma lo ferma la Guardia di finanza. A spasso con il Granduca Leopoldo… a Strada in CasentinoSi festeggiano i 260 anni dall'ascesa al trono di Pietro Leopoldo, il sovrano illuminato che abolì la pena di morte in Toscana Arezzo, 24 settembre 2025 – A spasso con il Granduca Leopoldo… a Strada ... lanazione.it San Marino, torna A spasso con i libri: primo appuntamento il 15 febbraioSan Marino – Torna l’appuntamento con la rassegna letteraria A spasso con i libri, organizzata dal Lions Club San Marino Undistricted in collaborazione ... libertas.sm RietiLife. . RietiLife Tg del 24 febbraio 2026 Nel RietiLife Tg 24 febbraio 2026 CANALE 210 digitale terrestre SALVINI A RIETI PER LA SALARIA GUARDIA DI FINANZA, CONDANNE E SEQUESTRI STALKING: ARRESTATO 62ENNE TERM - facebook.com facebook