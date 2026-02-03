Arezzo, 3 febbraio 2026 – Continuano anche quest’anno gli incontri con gli specialisti dell’ospedale del Valdarno, pensati per aiutare le donne e le coppie in attesa di prepararsi al parto. Le visite al blocco parto, che fanno parte del programma, attirano sempre più persone interessate a conoscere da vicino come funziona il reparto. Le iniziative si ripetono regolarmente, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e rispondere a tutte le domande delle future mamme.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Proseguono anche nel 2026 gli appuntamenti informativi dedicati alla preparazione al parto per donne e coppie in attesa, organizzati dal reparto di Ginecologia e ostetricia dell ’ospedale del Valdarno. Il punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è riconosciuto da UNICEF e OMS dal 2024 “Ospedale Amico dei Bambini e delle Bambine”, ovvero in grado di garantire che madri, neonate e neonati ricevano cure tempestive e adeguate prima e durante la loro permanenza in un punto nascita, con un insieme di pratiche assistenziali precoci e appropriate e supporto continuo da parte di professionisti e professioniste qualificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale del Valdarno: incontri con gli specialisti e le specialiste e visite al blocco parto

Approfondimenti su Ospedale Valdarno

Questa mattina, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, interessando l’Archivio Diagnostica e le aree dedicate alle visite.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ospedale Valdarno

Argomenti discussi: Posizione compatta e una richiesta chiara; A Reggello un ciclo di incontri dedicato alla salute.

Ospedale del Valdarno: incontri con gli specialisti e le specialiste e visite al blocco partoContinuano anche nel 2026 gli appuntamenti informativi per donne in gravidanza e coppie in attesa organizzati dal reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale del Valdarno ... msn.com

Manifestazione di mamme per tenere aperto punto nascita di ospedale del ValdarnoMobilitazione nel Valdarno Superiore contro la possibile chiusura del Punto nascita dell'ospedale della Gruccia, al confine tra Montevarchi e San Giovanni. (ANSA) ... ansa.it

Quando una comunità si ritrova davanti al proprio ospedale, non sta protestando: sta difendendo un diritto. Oltre 200 persone nel Valdarno hanno detto no alla chiusura del Punto nascita della Gruccia, un presidio che garantisce sicurezza, prossimità e qualità - facebook.com facebook

Manifestazione di mamme per tenere aperto punto nascita di ospedale del Valdarno. Reparto di maternità è sotto 500 parti l'anno e rischia la chiusura #ANSA x.com