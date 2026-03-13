Oscar 2026 l’FBI teme un possibile attacco di droni iraniani | L’Iran potrebbe vendicarsi così l’allerta per la sicurezza è massima

L’FBI ha espresso preoccupazione per un possibile attacco di droni iraniani durante gli Oscar 2026. Le autorità hanno segnalato un aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con un’attenzione particolare alla possibilità di vendette tramite droni. La sicurezza durante la cerimonia sarà rafforzata, in considerazione di queste nuove minacce. La preoccupazione riguarda specificamente la possibilità di interventi durante l’evento.

I droni iraniani fanno paura agli Oscar. Dopo decenni di guerre statunitensi scatenate in mezzo mondo, e con ogni possibile ritorsione militare durante la cerimonia dell’assegnazione delle ambite statuette, quest’anno all’Academy temono per la loro incolumità. Poche ore fa, come rivelano le testate americane, l’FBI ha diramato un avviso alle forze dell’ordine californiane della possibilità di un attacco di droni come rappresaglia da parte dell’Iran. Secondo un avviso riportato da ABC News, l’FBI ha notificato alle forze dell’ordine in tutta la California negli ultimi giorni che l ‘Iran potrebbe potenzialmente vendicarsi per le azioni militari americane lanciando droni verso la costa occidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2026, l’FBI teme un possibile attacco di droni iraniani: “L’Iran potrebbe vendicarsi così, l’allerta per la sicurezza è massima” Articoli correlati Oscar, Fbi segnala possibile minaccia droni iraniani: sicurezza rafforzata per la cerimonia(Adnkronos) – Gli organizzatori degli Academy Award hanno rafforzato la sicurezza della cerimonia degli Oscar, che si terrà domenica 15 marzo al... Leggi anche: Iran, si teme escalation con Usa: ‘Stato di massima allerta, pronti ad attaccare’ Approfondimenti e contenuti su Oscar 2026 l'FBI teme un possibile... Temi più discussi: Oscar 2026 tra allarme sicurezza e pronostici incerti: chi vincerà la statuetta più ambita? In pole Paul Thomas Anderson e I peccatori; Possibile attacco iraniano agli Oscar 2026? L'allarme dell'Fbi; Massima sicurezza agli Oscar, timori per l’effetto Teheran; Oscar, Fbi segnala possibile minaccia droni iraniani: sicurezza rafforzata per la cerimonia. Oscar 2026: FBI allerta su droni iraniani sulla costa USAL’avviso dell’FBI, diffuso all’inizio di febbraio 2026, indica che l’Iran avrebbe considerato la possibilità di un attacco con veicoli aerei senza pilota (UAV) contro obiettivi non specificati in ... it.blastingnews.com Oscar 2026, l'allerta droni è alle stelle al Dolby Theatre: la guerra tra USA e Iran preoccupa anche Hollywood. Si attiva l'FBISicurezza rafforzata, cielo monitorato e il Dolby Theatre trasformato in una fortezza: Hollywood non era mai stata così blindata ... libero.it Coldiretti, 20 anni di Oscar Green: cresce l'innovazione nei campi italiani - facebook.com facebook «Shining»: mai candidato agli Oscar, le scene finite in «Blade Runner», che fine ha fatto Danny. 9 segreti x.com