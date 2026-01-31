Teheran si prepara a una possibile escalation con gli Stati Uniti. Il governo iraniano ha dichiarato di essere in stato di massima allerta e pronto a reagire duramente, mentre recupera materiali da siti nucleari distrutti nelle ultime settimane. La tensione tra i due paesi resta alta e nessuno si aspetta un passo indietro.

“Siamo in massima allerta e abbiamo la mano sul grilletto”. Il comandante dell’esercito iraniano Amir Hatami è perentorio:“Qualsiasi aggressione incontrerà una dura risposta e gravi danni da parte dell’Iran”. Parole che non danno adito a dubbio e innalzano la tensione nella regione, dopo la sanguinosa repressione delle proteste nazionali del regime di Teheran e il dislocamento di navi da guerra americane al largo delle coste del paese. L’Iran “monitora attentamente i movimenti del nemico” e minaccia attacchi anche ad Israele, storico alleato statunitense in Medio Oriente. A gettare benzina sul fuoco il Times of Israel, che riporta come Teheran stia recuperando materiali in due siti nucleari bombardati lo scorso anno da Idf ed aviazione americana nel corso della Guerra dei 12 giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, si teme escalation con Usa: ‘Stato di massima allerta, pronti ad attaccare’

L'attenzione internazionale è rivolta alle tensioni in Iran, dove le recenti proteste contro il regime hanno generato preoccupazione per un possibile intervento degli Stati Uniti.

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale di nuovo.

