Oscar Fbi segnala possibile minaccia droni iraniani | sicurezza rafforzata per la cerimonia

Gli organizzatori degli Oscar hanno aumentato le misure di sicurezza in vista della cerimonia, dopo che l’Fbi ha segnalato una possibile minaccia di droni provenienti dall’Iran. La notizia ha portato a un rafforzamento delle misure di controllo e sorveglianza nell’area dell’evento, con particolare attenzione alle eventuali minacce aeree. La sicurezza è stata intensificata per garantire lo svolgimento della serata senza problemi.

(Adnkronos) – Gli organizzatori degli Academy Award hanno rafforzato la sicurezza della cerimonia degli Oscar, che si terrà domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, dopo che l'Fbi ha segnalato alle forze dell'ordine californiane della possibilità di un attacco da parte dell'Iran, in risposta alle azioni militari statunitensi lanciando droni verso la costa.