L’ex ambasciatore critica il Board of Peace delle Nazioni Unite, definendolo un “orrrore diplomatico” e sottolineando come l’assenza di Trump abbia indebolito l’istituzione. La situazione si inserisce in un contesto in cui l’Unione Europea appare paralizzata dai veti, rendendo difficile un’azione comune e coordinata. Un passo importante per l’Europa, che deve continuare a impegnarsi nel dialogo internazionale, anche se il percorso resta complesso.

Roma, 23 gennaio 2026 – Un’iniziativa destinata ad avere poco successo e un’Europa che deve andare avanti nello sforzo di parlare con una voce sola. L’ambasciatore Piero Benassi, già rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea dal 2021 al 2023 e attualmente docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, spiega perché il Board of Peace potrebbe trasformarsi in un bluff. Board of Peace, Meloni: no autoesclusione ma riaprire configurazione Ambasciatore, che idea si è fatto di questo organismo? “Una brutta idea, devo essere molto onesto. Da diplomatico ed ex addetto ai lavori ho fatto fatica a districarmi tra ciò che veniva chiamato “Board of Peace per Gaza” nei venti punti dell’accordo di Sharm el Sheikh e questa nuova versione emersa quasi all’improvviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ex ambasciatore: “Il Board of Peace, l’Onu privata di Trump, è un orrore diplomatico. La Ue paralizzata dai veti”

Nasce il Board of Peace per Gaza. L’Onu privata con 20 amici di TrumpÈ stato firmato a Davos lo statuto del Board of Peace, un organismo dedicato alla promozione della pace e alla ricostruzione di Gaza.

Leggi anche: Gaza, duello diplomatico all'Onu: Mosca sfida il piano Trump con una controproposta che boccia il "Board of Peace" e rilancia la soluzione a 2 Stati

