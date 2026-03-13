Orrore a Detroit un folle attacca una sinagoga ma viene ucciso dagli agenti di sicurezza Dalle indagini emerge che si sarebbe voluto vendicare per l’uccisione della sua famiglia in Libano a causa delle bombe dell’Idf

A Detroit, un uomo ha lanciato il suo veicolo contro la facciata di una sinagoga, provocando un incendio. Gli agenti di sicurezza presenti sul posto hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso. Le indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe agito in preda a un raptus, con l’intenzione di vendicarsi per la morte della sua famiglia in Libano, attribuibile alle bombe dell’IDF.

Orrore a Detroit, in Michigan, dove un uomo ha lanciato a folle velocità il suo pick-up per poi schiantarsi contro una sinagoga, causando uno spaventoso incendio. L'uomo è morto, fortunatamente senza provocare altre vittime, grazie al pronto intervento delle guardie di sicurezza – schierate a difesa degli obiettivi sensibili – che hanno immediatamente aperto il fuoco contro di lui dopo che aveva sfondato le porte della sinagoga di Temple Israel a West Bloomfield. Sul caso indagano le autorità statunitensi nella speranza di chiarire il movente che avrebbe spinto Ayman Ghazaleh, questo il nome del presunto attentatore, a compiere il terribile gesto.